25 لائحة اتهام فقط في 133 جريمة إطلاق نار

أصيب شاب في العشرينات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي البير بمدينة أم الفحم، فجر اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسده.

ووصلت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتشهد أم الفحم ارتفاعا خطيرا في جرائم إطلاق النار، في الآونة الأخيرة، إذ سجلت عشرات جرائم إطلاق النار والسطو المسلح في الشهر الأخير.

وظهر واضحا عجز الشرطة في محاربة العنف والجريمة بأم الفحم كغيرها من البلدات العربية، إذ أنه في السنوات الثلاث الأخيرة قدمت 3 لوائح اتهام في جرائم قتل وإصابات خطيرة فقط فيما بلغ عدد جرائم إطلاق النار 521 جريمة، وفي العام 2017 تم تقديم لائحة اتهام واحدة فيما بلغ عدد جرائم إطلاق النار 163 جريمة.

وبحسب الإحصائيات أيضا تبين أنه منذ العام 2015 حتى 2017، قُدم 1003 بلاغات للشرطة حول جرائم إطلاق نار في أم الفحم، قدم 264 منها في العام 2015، و358 في العام 2016، فيما تم تقديم 381 في العام 2017 الجاري.

ويستدل من الإحصائيات أنه في العام 2015 فتحت الشرطة ملفات تحقيق في 173 جريمة إطلاق نار مختلفة، قدمت فيها 41 لائحة اتهام فقط، وفي العام 2016 فتحت 163 ملفًا في جرائم إطلاق نار، قدمت لوائح اتهام في 27 ملفًا فقط، أما في العام 2017 الماضي، فتحت الشرطة 133 ملف تحقيق في بلاغات قدمها مواطنون عن إطلاق نار، قدمت فيها 25 لائحة اتهام فقط.

وتسود مدينة أم الفحم أجواء من الغضب والاستنكار العارمين في ظل تفشي حوادث العنف وجرائم القتل، وسط صمت المجتمع وتقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة.