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هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 10:25

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة
من مكان الهدم واقتلاع الأشجار بالرملة
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

هدمت جرافات وآليات تابعة لبلدية الرملة بحماية قوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا يعود لعائلة أبو رياش في حي الرباط (غان حاكال) في مدينة الرملة.

وقال شهود عيان من الرملة لـ"عرب 48" إن "قوات الهدم اقتلعت عشرات أشجار الزيتون وغيرها المحيطة في المنزل، إضافة إلى هدم المنزل وتشريد أفراد العائلة التي تضم 7 أنفار بينهم 3 أطفال صغار". 

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الرملة، علي الكرمي، لـ"عرب 48" إن "العائلة تشردت في العراء في هذا البرد القارس دون سابق إنذار".

وأضاف أنه "فوجئنا في الصباح الباكر باقتحام قوات الشرطة والجرافات محيط منزل العائلة بالرملة وكأنها جاءت لإعلان حرب على العائلة".

وختم رئيس اللجنة الشعبية في الرملة بالقول إن "هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة والبلدية ضد المواطنين العرب في الرملة واللد عنصرية ومستنكرة. نناشد كل المسؤولين بالوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الرملة
#هدم المنازل
#بلدية الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

هدم منزل واقتلاع أشجار في الرملة

من عرب 48

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