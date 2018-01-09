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الناصرة: ندوة "تحديات المرحلة في المشروع الوطني الفلسطيني" غدا

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 14:46

الناصرة: ندوة "تحديات المرحلة في المشروع الوطني الفلسطيني" غدا
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

يُنظم التجمع الوطني الديمقراطي ندوة سياسيّة في مكاتب الحزب بالناصرة بعنوان "تحديات المرحلة في المشروع الوطني الفلسطينيّ"، وذلك الساعة السادسة مساء غد الأربعاء.

ويشارك في الندوة السياسية كل من بروفيسور نديم روحانا، بروفيسور إيلان بابي والأمين العام للتجمع، د. إمطانس شحادة.

يذكر التجمع عقد، مساء الخميس الموافق 13.10.2017، ندوة سياسية لقراءة إسقاطات هبّة القدس والأقصى على الواقعين السياسيّين الإسرائيلي والفلسطيني الراهنين، لمناسبة الذكرى السابعة عشر لهبّة القدس والأقصى.

وشارك في النّدوة أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، بروفيسور محمود يزبك، والأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، ورئيس الكتلة البرلمانية في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، ويسّرها القيادي في الحركة الطلابيّة، أحمد دراوشة، وحضرها العشرات من أعضاء التجمع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#التجمع الوطني الديمقراطي
#ندوة سياسية
#المشروع الفلسطيني

من عرب 48

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