النقب: جرافات السلطات تحرث أراضي الظحية وتبيد مزروعاتها

اقتحمت ما يسمى "الوحدات الخضراء" و"سلطة تطوير النقب" بحماية من الشرطة اليوم، الخميس، قرية الظحية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وحرثت وجرفت الأراضي وأبادت المحاصيل الزراعية التابعة لأهالي القرية، للمرة الثانية في هذا الأسبوع.

وقال أحد سكان قرية الظحية، محمد أبو وادي، لـ"عرب 48" إنه "جرى الاعتداء علينا منذ الصباح وتم تدمير محاصيلنا الزراعية وهي مصدر رزقنا الوحيد".

وأضاف أن "حرث محاصيلنا هو عملية انتقامية لتصفية حسابات شخصية من طرف موظفي ما يسمى "ككال" ضد أهالي القرية، هذا ملكنا الخاص ولا حق لهم بالاقتراب منه، لكن لا أحد يتدخل لمنعهم والشرطة تدعمهم لتنفيذ اعتداءاتهم".

يذكر أنه يعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى الظحية والعراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران وغيرها.