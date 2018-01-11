داهمت الشرطة وموظفو مديرية الغاز في وزارة الطاقة، صباح اليوم الخميس، الناصرة والرينة ويافة الناصرة وصادرت عددا من أسطوانات الغاز.

وزعمت الشرطة أن الحملة التي نفذتها في منطقة الناصرة استهدفت "منزلين في الرينة ويافة الناصرة استخدما لتخزين أسطوانات الغاز بغرض المتاجرة فيها وبيعها بطريقة غير قانونية، حيث عثر في الرينة على نحو 26 أسطوانة غاز تم تعبئتها بصورة غير قانونية وتم مصادرتها إلى جانب مصادرة الأجهزة التي استخدمت للتعبئة وسيارتين استخدمتا للتوزيع والبيع. وجرى كذلك اقتياد صاحب المنزل للتحقيق وفتح بحقه ملفًا جنائيًا".

وفي يافة الناصرة، داهمت الشرطة منزل مواطن بادعاء "تخزين 8 أسطوانات غاز بغرض بيعها" وتم اقتياد صاحب المنزل في سنوات الخمسينات من عمره للتحقيق، وفتح بحقه ملفًا جنائيًا".

وادعت الشرطة أنه 'جرى حفظ وتخزين وحيازة أسطوانات الغاز بصورة غير قانونية في منطقة سكنية مأهولة، والتي شكلت خطرا على السلامة العامة في المكان'.

وأضافت أن 'استعمال هذا النوع من أسطوانات الغاز من قبل أشخاص غير مخولين من الممكن أن يتسبب بحوادث خطيرة'، في حين اعتبر باعة أسطوانات الغاز أن مداهمة الشرطة وممارساتها جاء للتضييق عليهم في مصدر رزقهم.

أما في الناصرة فقد اعتقلت الشرطة 16 عاملًا من الضفة الغربية بزعم عدم حيازتهم على تصاريح مكوث وعمل داخل البلاد، وجرى اقتياد أصحاب المنازل الذين وفروا لهم المسكن ومشغليهم للتحقيق.

وتواصل الشرطة حملاتها في مطاردة العمال من الضفة وغزة، في حين يواصل العمال رفع شكواهم حتى ممن بحوزتهم تصاريح من مطاردات الشرطة لهم.