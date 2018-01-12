جلجولية: إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق

أصيب سائق دراجة نارية (23 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة، في حادث طرق مع سيارة في قرية جلجولية بمنطقة المثلث الجنوبي، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم، الجمعة.

ويُستدل من بيان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:56 حول اصطدام سيارة بدراجة نارية في جلجولية.

وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بجروح في الأطراف، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا.

هذا، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.