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إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة اليوم

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 11:04

إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تُحيي لجنة إحياء مئوية جمال عبد الناصر في البلاد ذكرى مرور 100 عام على ولادة القائد والزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر (أبو خالد) في مدينة الناصرة اليوم، الإثنين.

وأكدت اللجنة أنه "إجلالا لذكراه ندعوكم لحضور مهرجان إحياء مئوية ميلاده العطرة اليوم الإثنين 15/1/2018، الساعة السادسة والنصف مساء، في قاعة سينمانا (بناية مجلس العمال) في مدينة الناصرة".

هذا، ويتخلل البرنامج كلمات وذكريات وتحيات، قراءات شعرية، فيلم وثائقي، عرض كتب عنه وصور له وفقرات أخرى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جمال عبد الناصر
#الناصرة
#مئوية جمال عبد الناصر

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