الطيبة: إصابة بالغة الخطورة في حادث عمل

أصيب شخص يبلغ من العمر 60 عاما بعد سقوطه من علو 5 أمتار في ورشة بناء بمدينة الطيبة صباح اليوم، الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة وقع الحادث في بناية قد الإنشاء في منطقة السهل غربي الطيبة، ووصفت إصابة العامل بأنها بالغة الخطورة، نقل على أثرها لمستشفى "مئير" في كفار سابا بواسطة سيارة إسعاف التميم الطبي، وقدمت له الإسعافات الأولية من قبل الطاقم، وهو يعاني من إصابات في كافة أنحاء جسده.

وقال المضمد منهل بلعوم لـ"عرب 48" إنه "وصلنا إلى مكان الحادثة، ورأينا شخصا يعاني من إصابات في كافة أنحاء جسده بعد سقوطه من علو. قدمنا له العلاج الأولي ومن ثم نقلناه بسرعة إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة جدا".