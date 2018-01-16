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إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 10:35

إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة
إحياء مئوية عبد الناصر في الناصرة، مساء أمس (عرب 48)
عرب ٤٨ / أريج حكروش
تحرير : قاسم بكري

نظمت لجنة إحياء مئوية جمال عبد الناصر في البلاد، مساء أمس الإثنين، مهرجانا بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم والقائد جمال عبد الناصر، وذلك في قاعة سينمانا (بناية مجلس العمال) في مدينة الناصرة.

بدأ المهرجان على وقع النشيد الوطني الفلسطيني، تلاه كلمات ألقاها أعضاء اللجنة تمحورت حول نضال الزعيم العربي "أبو خالد" الذي حارب الاستعباد والتبعية ليقيم الدولة المصرية المستقلة.

ونُظم المهرجان بالناصرة بالتزامن مع مهرجان دار الأوبرا المصرية، وتواصل عدد من الكتاب والروائيين المصريين مع مهرجان الناصرة هاتفيًا ليحيوا من خلالها نضال الشعب الفلسطيني على مر التاريخ، كما تواصل هاتفيا المطران عطالله حنا من مسكنه في مدينة القدس خلال المهرجان ليؤكد على قدسية هذه الذكرى العظيمة لزعيم عربي خالد.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وأفلام تاريخية ترصد محطات في حياة ناصر.

وحضر المهرجان عدد من القيادات الوطنية والسياسية والروائيين والشعراء إلى جانب عدد من الشباب محبي عبد الناصر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#مصر
#جمال عبد الناصر

إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة

إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة

إحياء مئوية جمال عبد الناصر في الناصرة

من عرب 48

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