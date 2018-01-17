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احتراق 3 سيارات بحيفا ومبنى في طوبا الزنغرية

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 10:06

احتراق 3 سيارات بحيفا ومبنى في طوبا الزنغرية
من مكان الحريق في حيفا، الليلة الماضية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

اندلع حريق في 3 سيارات خصوصية بشارع "اللنبي" في مدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأخمدت طواقم الإطفاء ألسنة النار، في حين باشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بما في ذلك إمكانية إضرام النار بشكل متعمد.

وفي سياق منفصل، شب حريق في المركز الجماهيري بقرية طوبا الزنغرية، بعد منتصف الليلة الماضية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وأخمدت ألسنة النار التي اندلعت في إحدى الغرف حتى السيطرة عليها وإخراج الدخان من المبنى.

هذا، وباشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيفا
#طوبا الزنغرية
#حرائق
#سيارات
#العنف والجريمة

احتراق 3 سيارات بحيفا ومبنى في طوبا الزنغرية

احتراق 3 سيارات بحيفا ومبنى في طوبا الزنغرية

من عرب 48

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