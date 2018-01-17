بعد جبل الشيخ: توقعات بتساقط الثلوج في جبال الجليل

تجدد تساقط الثلوج في جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يشتد تساقط الثلوج مساء، اليوم، لتستمر غدا، الخميس، وتصل ذروة تساقط الثلوج فجر الجمعة.

هذا، وأظهرت آخر تحديثات لدائرة الأرصاد الجوية أن هواء قطبيا سيتدفق إلى منطقة الشرق الأوسط والبلاد، ليتشكل منخفض جوي عميق وسريع سيتمركز شمال سورية مساء، الخميس.

وحسب آخر التحديثات الجوية من مختلف النماذج العددية فإن المنخفض سيتميز بالأمور التالية: المنخفض سريع التأثير بحيث سيقتصر تأثيره ما بين ساعات مساء وليلة الخميس/ الجمعة، وحتى ساعات ظهر وعصر الجمعة وهو يعتبر قصير التأثير، ولكن عالي الفعالية.

وتكون البرودة السطحية المتوقعة في القمم الجبلية شديدة وملحوظة أيضا في باقي المناطق، ولكنها غير كافية لتساقط الثلوج باستثناء مناطق محدودة، رغم توافر بعض العناصر المهمة لتساقط الثلوج في الطبقات العالية، إلا أن الطبقات السطحية تعتبر "دافئة للثلوج".

كما أن هناك فرصة لتساقط الثلوج في جبال الجليل الأعلى، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في جبل الجرمق الذي يرتفع 1208 متر عن سطح البحر، وجبال صفد العالية مثل جبل كنعان الذي يرتفع 940 مترا عن سطح البحر، حيث ستستفيد هذه المناطق من موقعها الشمالي القريب من الحوض القطبي والذي يعطيها ميزة إضافية مقارنة بجبال الضفة الغربية، في حين تكون الفرصة ضعيفة لامتداد ثلوج خفيفة إلى بعض القمم العالية في القدس المحتلة والضفة الغربية مثل حلحول وتل العاصور على سبيل المثال لا الحصر.