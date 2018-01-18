جسر الزرقاء: الحبس 10 أعوام لقاتل الفتى جبري عماش

فرضت المحكمة المركزية في حيفا الحبس الفعلي 10 أعوام على يوسف عماش (34 عاما) من قرية جسر الزرقاء، وذلك بعد إدانته بقتل جاره الفتى جبري عماش (17 عاما) طعنا دون عمد، في تاريخ 23.02.2017.

الفتى المرحوم جبري عماش

وبموجب قرار المحكمة فُرض على عماش السجن الفعلي 10 سنوات (يتضمن أيام الاعتقال منذ 23.02.2017 وحتى اليوم)، والسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بشرط عدم تنفيذ أي مخالفة عنف من نوع جريمة وإدانته فيها، والسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بشرط عدم تنفيذ أي مخالفة عنف من نوع جنحة وإدانته فيها، إضافة إلى تعويض عائلة المرحوم بمبلغ 70 ألف شيكل ويتم دفعه حتى يوم 01.06.2018.

وسمحت المحكمة بتقديم استئناف على القرار للمحكمة العليا حتى 45 يوما من إصدار الحكم، اليوم الخميس 18.01.2018.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهم في وقت سابق من العام 2017، بعد التوصل لصفقة ادعاء إثر تقديم لائحة اتهام ضده، نسبت النيابة فيها لعماش تهمة "القتل دون عمد، والتسبب بضرر عمدا"، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن العقوبة في حينه.