  2. محليات
  3. أخبار محلية

جسر الزرقاء: الحبس 10 أعوام لقاتل الفتى جبري عماش

تاريخ النشر: 18/01/2018 - 13:07

جسر الزرقاء: الحبس 10 أعوام لقاتل الفتى جبري عماش
يوسف عماش في المحكمة (22.03.2017)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في حيفا الحبس الفعلي 10 أعوام على يوسف عماش (34 عاما) من قرية جسر الزرقاء، وذلك بعد إدانته بقتل جاره الفتى جبري عماش (17 عاما) طعنا دون عمد، في تاريخ 23.02.2017.

الفتى المرحوم جبري عماش

وبموجب قرار المحكمة فُرض على عماش السجن الفعلي 10 سنوات (يتضمن أيام الاعتقال منذ 23.02.2017 وحتى اليوم)، والسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بشرط عدم تنفيذ أي مخالفة عنف من نوع جريمة وإدانته فيها، والسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بشرط عدم تنفيذ أي مخالفة عنف من نوع جنحة وإدانته فيها، إضافة إلى تعويض عائلة المرحوم بمبلغ 70 ألف شيكل ويتم دفعه حتى يوم 01.06.2018.

وسمحت المحكمة بتقديم استئناف على القرار للمحكمة العليا حتى 45 يوما من إصدار الحكم، اليوم الخميس 18.01.2018.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهم في وقت سابق من العام 2017، بعد التوصل لصفقة ادعاء إثر تقديم لائحة اتهام ضده، نسبت النيابة فيها لعماش تهمة "القتل دون عمد، والتسبب بضرر عمدا"، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن العقوبة في حينه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جسر الزرقاء
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البعنة: العثور على جسم مشبوه في مدخل منزل
البعنة: العثور على جسم مشبوه في مدخل منزل

2018-01-18

النقب: تدشين دوار الشهيد يعقوب أبو القيعان
النقب: تدشين دوار الشهيد يعقوب أبو القيعان

2018-01-18

لجنة التوجيه: تحريض اليمين على أهلنا في النقب مرفوض
لجنة التوجيه: تحريض اليمين على أهلنا في النقب مرفوض

2018-01-18

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أمطار متفرقة الأربعاء وتساقط الثلوج ليل الخميس

حالة الطقس: أمطار متفرقة الأربعاء وتساقط الثلوج ليل الخميس

2018-01-17
شهيد باشتباك مع الاحتلال في جنين

شهيد باشتباك مع الاحتلال في جنين

2018-01-17
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتمنع أعمال الترميم

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتمنع أعمال الترميم

2018-01-17
دراسة فرض الحكم العسكري على بلدتين بالقدس المحتلة

دراسة فرض الحكم العسكري على بلدتين بالقدس المحتلة

2018-01-17
الطيبة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الطيبة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2018-01-17