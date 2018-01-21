أم الفحم: اعتداء وتخريب في بساتين الخيام

اقتحم جناة مجهولون بساتين مدرسة الخيام في مدينة أم الفحم وقاموا بالتخريب وتكسير بعض الأغراض وألحقوا أضرار مادية في صفوف الطلاب صباح اليوم، الأحد.

وأعرب أهالي الطلاب والطاقم التعليمي وقسم التربية والتعليم في بلدية أم الفحم عن استنكارهم الشديد للاعتداء على البساتين.

وتكررت الاعتداءات على صفوف البساتين في أم الفحم حيث نفذ جناة اعتداء على صفوف البساتين في مدرسة الزهراء ومدرسة عمر بن الخطاب، الأسبوع الماضي.

هذا، وطالب عدد من الأهالي الشرطة بالعمل على اجتثاث العنف والجريمة حيث طالت هذه الاعتداءات المدارس والمؤسسات التعليمية في أم الفحم والمجتمع العربي.