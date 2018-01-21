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المحكمة تجمد أمر هدم بيت سليم أبو حجاج في الطيبة

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 14:56

المحكمة تجمد أمر هدم بيت سليم أبو حجاج في الطيبة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

قررت محكمة الصلح في نتانيا اليوم، الأحد، تجميد أمر هدم منزل مأهول في الطيبة يعود للمواطن سليم أبو حجاج من مدينة قلنسوة، وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت المحكمة قد رفضت أمر التجميد قبل نحو شهر، بادعاء أنه لا يوجد في الأفق القريب تخطيط وتنظيم للمنطقة الواقع فيها منزل أبو حجاج، إلا أن مستندات قدمت إلى المحكمة من قبل بلدية الطيبة أثبتت عكس ذلك، ما اضطر المحكمة لتجميد أمر الهدم، حتى يتم ترتيب الإجراءات التخطيطية في المنطقة.

ظلم وقهر بالنقب: إسرائيل تهدم منازل العرب وتفرض عليهم الغرامات
تجبر السلطات الإسرائيلية المواطنين العرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على هدم بيوتهم بأيديهم، في الوقت الذي سُجلت في السنة الماضية 1952 عملية هدم.
 

ولا زالت السلطات المختصة ترفض الخرائط المقترحة في المنطقة من قبل بلدية الطيبة، إذ أن البلدية قدمت أكثر من خارطة مقترحة لتضم كافة المنازل المهددة بالهدم في المنطقة لحمايتها، بيد أن تعنت السلطات يحول دون تقدم القضية.

وتقع المنازل المهددة بالهدم وعددها يفوق 15 منزلا مأهولا بالسكان، في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة وتحديدا في منطقة السهل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت في بداية العام 2016 منزل المواطن إبراهيم زبارقة في نفس المنطقة بادعاء استصدار تراخيص بناء.

وتعاني قلنسوة والطيبة من أوامر هدم عديدة لا زالت تهدد استقرار المواطنين، وتضعهم في خانة المعرضين للتشريد في أي لحظة، بادعاء البناء غير المرخص، في حين ترفض السلطات استصدار تراخيص بناء للمواطنين والمصادقة على خرائط مقترحة لتوسيع مسطحات البلدات العربية، غير آخذة بالحسبان التطور الديمغرافي والكثافة السكانية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#قلنسوة
#شبح الهدم
#هدم المنازل

من عرب 48

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