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ساجور: اعتقال 3 مشتبهين بحيازة أسلحة ومخدرات

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 10:35

ساجور: اعتقال 3 مشتبهين بحيازة أسلحة ومخدرات
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

من المُزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الثلاثاء، بطلب تمديد فترة اعتقال 3 شبان، في العشرينات من أعمارهم، من قرية ساجور وذلك بشبهة حيازة أسلحة ومخدرات.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإنها قامت في حملة لمحاربة العنف والسلاح بساجور، أمس، ضبطت خلالها "قنابل، مسدس، معدات عسكرية مسروقة ومخدرات جاهزة للبيع".

هذا، ويستمر مشهد فوضى السلاح في البلدات العربية، وتُسجل يوميا حوادث عنف وإطلاق نار وعمليات سطو وسرقات في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ساجور
#فوضى السلاح
#العنف والجريمة
#أسلحة ومخدرات

من عرب 48

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