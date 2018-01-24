النقب: إضراب في مدرسة بعد الاعتداء على معلم ومدير

اعتقلت الشرطة شابا (20 عاما) بشبهة الاعتداء على معلم ومدير في مدرسة العزازمة في قرية وادي النعم، صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على العنف.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قام شاب باقتحام المدرسة وهاجم معلما بسكين وحاول طعن المدير. وقام أفراد الشرطة بالسيطرة على المعتدي، وجرى اعتقاله في مركز الشرطة بقرية شقيب السلام.

ولحسن الحظ لم يصب المعلم والمدير بأذى، فيما ساد التذمر والقلق في المدرسة بسبب ما حصل.

وقال شهود عيان إنه، على ما يبدو، حدث إشكال بين أحد الطلاب وبين أحد المعلمين، ووعد نائب المدير والد الطالب بعلاج القضية، إلا أن شقيق الطالب لم ينتظر، وتوجه إلى المدرسة وهاجم المعلمين والمدير، وقام بتكسير ممتلكات بالمدرسة.

وطالب عدد من الأهالي الشرطة بالعمل على اجتثاث العنف والجريمة حيث طالت هذه الاعتداءات المدارس والمؤسسات التعليمية في المجتمع العربي.