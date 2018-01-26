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الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 16:15

الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة
مؤتمر الحركة الإسلاميةفي كفر قاسم، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

صادق المؤتمر العام القطري التاسع عشر للحركة الإسلامية (إحدى مركبات القائمة المشتركة الأربع) في البلاد بالإجماع على تمديد رئاسة الشيخ حماد أبو دعابس للحركة الإسلامية لفترة ثالثة، اليوم الجمعة.

وعقد المؤتمر العام للحركة الإسلامية في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي في أراضي 48.

وناقش جدول أعمال المؤتمر انتخاب رئيس الحركة الإسلامية القطري، انتخاب رئيس المؤتمر العام، إقرار والمصادقة على الميثاق العام للحركة الإسلامية في البلاد والتعديلات على نظامها الأساسي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحركة الإسلامية
#الشيخ حماد أبو دعابس
#النقب
#القائمة المشتركة

الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة

الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة

الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة

الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة

من عرب 48

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