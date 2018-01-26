الشيخ أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لفترة ثالثة

صادق المؤتمر العام القطري التاسع عشر للحركة الإسلامية (إحدى مركبات القائمة المشتركة الأربع) في البلاد بالإجماع على تمديد رئاسة الشيخ حماد أبو دعابس للحركة الإسلامية لفترة ثالثة، اليوم الجمعة.

وعقد المؤتمر العام للحركة الإسلامية في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي في أراضي 48.

وناقش جدول أعمال المؤتمر انتخاب رئيس الحركة الإسلامية القطري، انتخاب رئيس المؤتمر العام، إقرار والمصادقة على الميثاق العام للحركة الإسلامية في البلاد والتعديلات على نظامها الأساسي.