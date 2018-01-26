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النقب: إصابة عامل سقط عن ارتفاع

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 13:04

النقب: إصابة عامل سقط عن ارتفاع
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب عامل (22 عاما) بجروح إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم، الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تلقى المركز الطبي في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 11:09 حول سقوط عامل عن ارتفاع في بئر السبع، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جروحه بالمتوسطة مع إصابات في الأطراف، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا" بالمدينة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إضافة إلى إخطارها مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#بئر السبع
#حوادث العمل

من عرب 48

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