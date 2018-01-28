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البيدوفيليا: اعتقال 19 مشتبها من الناصرة ودبورية وكفر كنا والطيبة وغيرها

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 10:36

البيدوفيليا: اعتقال 19 مشتبها من الناصرة ودبورية وكفر كنا والطيبة وغيرها
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تنظر المحكمة في الناصرة، اليوم الأحد، بطلب الشرطة تمديد فترة اعتقال 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و55 عاما، من الناصرة ودبورية وكفر كنا والطيبة ونهريا ومغدال هعيمك وبني براك وعيمانوئيل وأسدود وإيلات، وذلك للاشتباه باستغلال أطفال جنسيا (البيدوفيليا) عبر شبكة الإنترنت.

ويُستدل من ادعاء الشرطة أنه "خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وبطريقة سرية تنكّرت شرطية على مواقع الإنترنت بشخصية فتاة (13.5 عاما)، بدأت تدخل إلى غرف الدردشات على مواقع الإنترنت المختلفة، وبعد ثوان من دخولها إلى غرف الدردشات باسم مستعار 'نتالي المثيرة' بدأت تستقبل عروضا جنسية وصور وفيديوهات جنسية وكل هذا مع العلم أنّ الحديث يدور مع قاصر".

وتبين أن "المشتبهين انتحلوا أسماء مستعارة عديدة، وبدأوا بمراسلة القاصر وخلال فترة زمنية قصيرة طلبوا منها أن تنتقل من غرفة الدردشة التي يتكلمون من خلالها إلى تطبيق الواتساب أو السكايب، للتحدث عبر الفيديو، وحاولوا إقناعها بخلع ملابسها، كما قدّموا لها عروضا جنسية مختلفة منها اللقاء بها مقابل شراء أمور كثيرة لها". وبحسب ملف القضية، "داهم أكثر من 150 شرطيا وجنديا ومحققا، اليوم، منازل المشتبهين وضبطوا خلال عمليات التفتيش حواسيب مكتبية وحواسيب نقالة وهواتف نقالة ومواد لها علاقة بالبيدوفيليا بالإضافة إلى ضبط مواد مخدرة مختلفة عند بعض المشتبهين".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#البيدوفيليا
#استغلال الأطفال جنسيا
#اعتقالات

من عرب 48

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