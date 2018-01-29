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الناصرة: تمديد اعتقال زوجة مشتبه هدد بنشر صور فاضحة

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 15:43

الناصرة: تمديد اعتقال زوجة مشتبه هدد بنشر صور فاضحة
محكمة الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال امرأة (36 عاما) من مدينة نتسيرت عيليت، وهي زوجة معتقل (32 عاما) من جنين بشبهة ابتزاز أشخاص من الناصرة والقرى المجاورة، وانتحاله شخصية شابة، واستدراجهم في شبكة التواصل الاجتماعي، وتهديدهم بنشر صورهم الفاضحة.

وبحسب قرار المحكمة، جرى تمديد اعتقال المرأة لغاية يوم الأربعاء المقبل، وتوجه لها شبهات "مساعدة زوجها بالابتزاز وإيواء شخص بدون تصريح مكوث في البلاد".

وكانت المحكمة قد مددت، يوم الجمعة الماضي، في جلسة مغلقة اعتقال المشتبه به لغاية يوم الخميس المقبل.

يذكر أنه اعتقال المشتبه به في مدينة نتسيرت عيليت بشبهة ابتزاز أشخاص من الناصرة والمنطقة. وبحسب الشبهات "انتحل المشتبه به في موقع فيسبوك شخصية فتاة وأقنع الذكور وتحدث معهم وطلب منهم القيام بعمل فاضح بأنفسهم وقام بتصويرهم وطلب منهم آلاف الشواقل مقابل عدم نشر صورهم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#صور فاضحة
#ابتزاز وتهديد
#جنين

من عرب 48

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