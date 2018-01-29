جريمة الطعن في جنين: قريبا اتهام شخص بمحاولة قتل ابنته

من المُزمع أن تنظر المحكمة في بيتح تكفا، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال شخص من إحدى البلدات العربية في منطقة الجليل لأربعة أيام إضافية، وذلك للاشتباه بمحاولة قتل ابنته بالقرب من الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين، مساء يوم الإثنين الموافق 15.01.2018.

ويُستدل من ملف الجريمة أن التحقيقات انتهت وجرى نقل الملف إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديم تصريح ادعاء عام ثم لائحة اتهام ضد والد الطالبة الجامعية.

وبحسب ما جاء في ملف الجريمة فإنه "في تاريخ 15.1.18 تم تلقي بلاغ حول إصابة شابة من الشمال بطعنات بالقرب من الجامعة في جنين حيث تتعلم هناك. وتم نقلها إلى المستشفى بحالة خطيرة. وجرى اعتقال الأب من قبل الشرطة الفلسطينية، وتم نقله إلى شرطة إسرائيل لاستكمال التحقيق بشبهة محاولة القتل وحيازة سكين".

ونُقلت ضحية جريمة الطعن إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، بحالة خطيرة لكنها مستقرة، وذلك بحسب الطاقم الطبي الذي عمل على استقبالها. وكانت الفتاة قد خضعت لعملية إنعاش وعملية طارئة مستعجلة فور نقلها إلى مستشفى الرازي في جنين بحالة خطيرة، إثر تعرضها للجريمة التي وقعت أمام أحد مباني السكن الطلابي التابع في محيط الجامعة في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مستشفى "هعيمك" أن التشخيص الأولي أكد أن الفتاة تلقت عدة طعنات بآلة حادة في مناطق مختلفة من جسدها، أخطرها كان في منطقة الصدر والبطن، ما يتطابق مع تقرير مستشفى الرازي في جنين.

وكانت الجريمة قد أثارت استنكارا وغضبا بعد اقتراف الوالد جريمة طعن ابنته.