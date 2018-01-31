  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام والد من الجليل بمحاولة قتل ابنته في جنين

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 10:50

اتهام والد من الجليل بمحاولة قتل ابنته في جنين
الوالد المتهم في قاعة المحكمة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام، ضد شخص (47 عاما) من إحدى البلدات العربية في منطقة الجليل، نسبت إليه تهمة محاولة قتل ابنته (19 عاما) بالقرب من الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين، مساء يوم الإثنين الموافق 15.01.2018. 

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "في تاريخ 15.1.18 وصل بلاغ حول إصابة شابة من الشمال بطعنات بالقرب من الجامعة في جنين حيث تتعلم هناك. وجرى نقلها إلى المستشفى بحالة خطيرة. وجرى اعتقال الأب من قبل الشرطة الفلسطينية، ثم نقله إلى شرطة إسرائيل لاستكمال التحقيق بشبهة محاولة القتل وحيازة سكين".

ونُقلت ضحية جريمة الطعن إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، بحالة خطيرة لكنها مستقرة، وذلك بحسب الطاقم الطبي الذي عمل على استقبالها. وكانت الفتاة قد خضعت لعملية إنعاش وعملية طارئة مستعجلة فور نقلها إلى مستشفى الرازي في جنين بحالة خطيرة، إثر تعرضها للجريمة التي وقعت أمام أحد مباني السكن الطلابي التابع في محيط الجامعة في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مستشفى "هعيمك" أن التشخيص الأولي أكد أن الفتاة تلقت عدة طعنات بآلة حادة في مناطق مختلفة من جسدها، أخطرها كان في منطقة الصدر والبطن، ما يتطابق مع تقرير مستشفى الرازي في جنين.

وسادت حالة من الاستنكار والغضب في البلدات العربية بعد اقتراف الوالد جريمة طعن ابنته.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جنين
#الجليل
#العنف والجريمة
#محاولة قتل
#جرائم القتل

اتهام والد من الجليل بمحاولة قتل ابنته في جنين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

زعبي تطالب بالتشديد على برامج إعادة تأهيل السجناء
زعبي تطالب بالتشديد على برامج إعادة تأهيل السجناء

2018-01-31

عارة: تجميد أمر هدم منزل لنصف عام
عارة: تجميد أمر هدم منزل لنصف عام

2018-01-31

انتخابات 2018: مازن غنايم يرغب بطرح نفسه مرشحا توافقيا في سخنين
انتخابات 2018: مازن غنايم يرغب بطرح نفسه مرشحا توافقيا في سخنين

2018-01-31

الأكثر قراءة

"26 خروفا و 10 عنزات في السفينة، ما عمر القبطان؟"

2018-01-30
وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

2018-01-30
عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

2018-01-30
الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

2018-01-30
إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

2018-01-30