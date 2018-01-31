اتهام والد من الجليل بمحاولة قتل ابنته في جنين

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام، ضد شخص (47 عاما) من إحدى البلدات العربية في منطقة الجليل، نسبت إليه تهمة محاولة قتل ابنته (19 عاما) بالقرب من الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين، مساء يوم الإثنين الموافق 15.01.2018.

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "في تاريخ 15.1.18 وصل بلاغ حول إصابة شابة من الشمال بطعنات بالقرب من الجامعة في جنين حيث تتعلم هناك. وجرى نقلها إلى المستشفى بحالة خطيرة. وجرى اعتقال الأب من قبل الشرطة الفلسطينية، ثم نقله إلى شرطة إسرائيل لاستكمال التحقيق بشبهة محاولة القتل وحيازة سكين".

ونُقلت ضحية جريمة الطعن إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، بحالة خطيرة لكنها مستقرة، وذلك بحسب الطاقم الطبي الذي عمل على استقبالها. وكانت الفتاة قد خضعت لعملية إنعاش وعملية طارئة مستعجلة فور نقلها إلى مستشفى الرازي في جنين بحالة خطيرة، إثر تعرضها للجريمة التي وقعت أمام أحد مباني السكن الطلابي التابع في محيط الجامعة في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مستشفى "هعيمك" أن التشخيص الأولي أكد أن الفتاة تلقت عدة طعنات بآلة حادة في مناطق مختلفة من جسدها، أخطرها كان في منطقة الصدر والبطن، ما يتطابق مع تقرير مستشفى الرازي في جنين.

وسادت حالة من الاستنكار والغضب في البلدات العربية بعد اقتراف الوالد جريمة طعن ابنته.