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عارة: تجميد أمر هدم منزل لنصف عام

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 16:21

عارة: تجميد أمر هدم منزل لنصف عام
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قال المحامي رامي جزماوي، الموكل بالدفاع عن منزل عبد الله جزماوي من قرية عارة، إنه جرى التوصل لاتفاق مع النيابة العامة في قضية هدم المنزل، يقضي بتجميد أمر الهدم الإداري للمنزل المذكور والصادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا لمدة 6 أشهر من تاريخ 30.1.2018.

وتنصّ الاتفاقية على أن يمتنع جزماوي من إكمال بناء البيت المذكور و/ أو استعمال البيت المذكور للسكن أو لأي غرض استعمال كان، مع إيداع مبلغ 35 ألف شيكل في صندوق المحكمة لضمان التزامه في الشروط المذكورة.

وقال المحامي جزماوي إن "هذا الاتفاق يعد سابقة في هذا النوع من القضايا، خصوصا أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا أصرت على مدار عام كامل من الجولات القضائية على هدم البيت، وهذا الإنجاز هو نتيجة عمل دؤوب في المسار القضائي، المسار التخطيطي، والمسار الجماهيري حيث اجتمعت كل هذه المسارات لتؤدي إلى الوصول للاتفاق المذكور".

يشار إلى أن المجلس المحلي قدم منذ نحو شهر، خارطة مفصلة للمنطقة التي يتواجد فيها البيت، للجنة المحلية التي أوصت بقبولها وإيداعها في اللجنة اللوائية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هدم المنازل
#عارة
#عبد الله جزماوي

من عرب 48

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