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مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة: نتائج مقاييس التلوث مغلوطة

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 09:57

مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة: نتائج مقاييس التلوث مغلوطة
د. إبراهيم حربجي (عرب 48)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

قال مدير مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، د. إبراهيم حربجي، تعقيبا على ما نشر في وسائل الإعلام المختلفة حول نتائج مقاييس التلوث في مستشفيات البلاد، إن "إدارة المستشفى تؤكد أن هذا النشر مغلوط وخاطئ ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".

جاء ذلك في بيان أصدره مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

د. ختام حسين: التلوث في مستشفى رمبام يتراجع
وقالت رئيسة قسم خدمة الوقاية من الأمراض التلوثية في مستشفى رمبام، د. ختام حسين، لـ"عرب 48"، إن "المعطيات التي كُشف هذا عنها مؤخرًا، هي معطيات تتناول الواقع في العام 2015، وليس له علاقة بالعام 2016".
 

وشدد على "إدارة المستشفى تحتفظ لنفسها الحق بالتوجه إلى القضاء بسبب نشر هذه المعلومات الخاطئة والملفقة".

ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت، أمس، تقريرا لوزارة الصحة، يستدل منه أن "6 آلاف مواطن في البلاد يموتون بالعام بعد إصابتهم بتلوث أثناء خضوعهم للعلاج في المستشفيات".

يذكر أنه جرى "تصنيف مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة على أنه المستشفى 'الصغير' الذي يصنف من فئة المستشفيات التي تقدم خدمات صحية أساسية وهو يعد الأكثر تلوثًا في البلاد"، حسب التقرير المذكور.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مستشفى العائلة المقدسة
#الناصرة
#تلوث المستشفيات
#د. إبراهيم حربجي

من عرب 48

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