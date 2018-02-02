حيفا: إصابة بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار بالحليصة

أصيب شاب يبلغ من العمر (30 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقعت في شارع "كيبوتس غالويوت" بحي الحليصة في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الطبي في حيفا فإنه تلقى المركز بلاغا الساعة 22:51 من الليلة الماضية حول الجريمة، ووصل إلى المكان الطاقم الطبي وقدّم الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم نقله إلى مستشفى "رمبام" الحكومي في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.