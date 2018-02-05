قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في طبرية لائحة اتهام ضد شاب (21 عاما) من قرية المغار، نسبت إليه تهم "الابتزاز، التهديد، انتحال شخصية آخر، المطاردة، تشويه سمعة ومخالفات أخرى".

ويُستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم قرر أن يهدد ويبتز ويطلق شائعات لتشويه سمعة آخرين، ويلاحق اشخاصا عن طريق إرسال رسائل نصية بواسطة الهاتف".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهم تزوّد بهواتف مختلفة بين السنوات 2016 - 2018 من أجل تنفيذ المخالفات".

كما نسبت النيابة العامة للمتهم "10 حالات منفصلة ابتز من خلالها أشخاصا بينهم رئيس مجلس المغار المحلي، زياد دغش، إذ هدده بتشويه سمعة عائلته كونه شخصية اجتماعية معروفة".