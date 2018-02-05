كفر كنا: أمسية لإحياء مئوية ميلاد عبد الناصر السبت المقبل

ينظم التجمع الوطني الديمقراطي أمسية لإحياء الذكرى المئوية لميلاد القائد جمال عبد الناصر، وذلك في قاعة الأرز في بلدة كفر كنا يوم السبت المقبل الساعة السادسة مساء.

ويتخلل الأمسية فقرة فنية لأغاني الثورة المصرية وكلمات سياسية.

وسبق أن نظم فرع التجمع الوطني الديمقراطي في قرية جديدة المكر، مساء يوم السبت الموافق 28.01.2018، ندوة بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم والقائد جمال عبد الناصر، بعنوان "100 عام على عبد الناصر وتأثيره على عرب 48"، وسط مشاركة العشرات من الأهالي.

كما نظمت لجنة إحياء مئوية جمال عبد الناصر في البلاد، مساء يوم الإثنين الموافق 15.01.2018، مهرجانا بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم والقائد جمال عبد الناصر، وذلك في قاعة سينمانا (بناية مجلس العمال) في مدينة الناصرة، بالتزامن مع مهرجان دار الأوبرا المصرية، وتواصل عدد من الكتاب والروائيين المصريين مع مهرجان الناصرة هاتفيًا وحيّوا من خلالها نضال الشعب الفلسطيني على مر التاريخ، مؤكدين على قدسية هذه الذكرى العظيمة لزعيم عربي خالد.