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يافة الناصرة: اتهام شابين بالضلوع في قتل سامر عواد

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 09:56

يافة الناصرة: اتهام شابين بالضلوع في قتل سامر عواد
المرحوم سامر عواد
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في الناصرة، ضد كل من الشابين ظاهر راضي (22 عاما) وعامر زعاترة (19 عاما) من سكان يافة الناصرة على خلفية ضلوعهما في جريمة قتل ومحاولة سرقة.

وجاء في لائحة الاتهام، أن "المتهمين قررا سرقة مشتركين في لعبة مراهنات (قمار) بأحد المنازل في يافة الناصرة، حيث وصل كلاهما إلى المنزل وهما ملثمان وبحوزتهما غاز مسيل للدموع، بينما انتظرهما آخر بسيارة في الخارج بحيث لا زالت أعمال البحث جارية عنه لاعتقاله".

وأضافت أن "المتهمين دخلا المنزل وخلال محاولتهما السرقة أقدما على طعن المرحوم سامر عواد وإصابة آخر، ثم لاذوا بالفرار من المكان ليقصدوا الحي الغربي في يافة الناصرة وهناك قاموا بحرق ملابسهم وأخفوا السكين والغاز المسيل للدموع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سامر عواد
#لائحة اتهام
#ظاهر راضي
#عامر زعاترة
#يافة الناصرة
#جريمة قتل

من عرب 48

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