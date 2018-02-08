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تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

تاريخ النشر: 08/02/2018 - 21:32

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : رامي حيدر

اكتشف مواطنون من مدينة الطيبة، يوم الأحد الماضي، تدنيس مقام النبي يوشع وإلحاق الضرر والدمار فيه، خلال تجوالهم صدفة في المنطقة الواقعة شمالي مدينة صفد شمال البلاد.

وبحسب المواطنين الذين اكتشفوا التدنيس، قام المخربون بطلاء المقام بألوان العلم الإسرائيلي بالإضافة إلى كتابات توراتية على جدران المقام وقبابه.

وقال شادي جابر لـ'عرب48' إنه كان 'في جولة مع الأصدقاء في جبال مدينة صفد التي من المعتاد أن نرتادها كثيرا في كل فترة، وتحديدا في منطقة مقام النبي يوشع، وفوجئنا بتدنيس المقام من قبل مجهولين".

وأكد جابر على أنه كان عندما يزور المنطقة يدخل 'إلى محيط المقام ونتفقده لأنه ميراث تاريخي، كونه معلم إسلامي، لكني هذه المرة فوجئت بأن أحدًا قد اعتدى على المقام ورسم على القباب وملأها بالكتابات".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#صفد
#مقام النبي يوشع
#تدنيش
#اعتداء

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

من عرب 48

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