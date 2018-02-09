عسفيا: حملة إنسانية للتبرع من أجل مساعدة رضيع

انطلقت اليوم، الجمعة، حملة خيرية وإنسانية للتبرع من أجل مساعدة الرضيع حسام طارق قبلان من بلدة عسفيا، الذي يبلغ من العمر 4 أشهر.

وبعد العديد من التحاليل والاختبارات تبين أن الطفل يعاني من مشاكل في جهاز المناعة، حيث كشفت تحاليل كريات الدم البيضاء هذه المشكلة وجرى الكشف أنه بحاجة إلى زرع نخاع عظمي وتتم عن طريق شخص يلائم تركيبة كريات الدم البيضاء لدى الطفل ويكون معافى صحيا ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

يُذكر أن الكشف عن التطابق يجري عن طريق اللُعاب، والتبرع في متنزح الكرمل للأفراح.