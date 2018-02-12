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العنف يضرب في باقة الغربية وكفر قرع

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 09:24

العنف يضرب في باقة الغربية وكفر قرع
من مسرح الجريمة في باقة الغربية، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب شخص (48 عاما) أصله من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة باقة الغربية، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حالة المصاب وصفت بأنها متوسطة، نقل على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية جريمة إطلاق النار.

وفي كفر قرع، أقدم جناة على إطلاق نار كثيف في حي البير شمالي البلدة، وسط استنكار سكان الحي مطالبين الشرطة بالكشف عن الجناة واعتقالهم.

ويسود التذمر والغضب في البلدات العربية بسبب استمرار العنف والجريمة وفوضى السلاح، وتُسجل يوميا حوادث عنف وإطلاق نار وعمليات سطو وسرقات في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

ويطالب المواطنون الشرطة والجهات المعنية بالعمل على إعادة الأمن والأمان واجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باقة الغربية
#كفر قرع
#العنف والجريمة

العنف يضرب في باقة الغربية وكفر قرع

من عرب 48

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