جسر الزرقاء: اتهام شاب بقتل بلال عماش

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، ضد فارس جربان (21 عاما) ابن قرية جسر الزرقاء، على خلفية ضلوعه بجريمة قتل بلال عماش بشكل متعمد، والتسبب بإصابة خطيرة وحيازة سلاح.

كما تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في أعقاب وقوع خلاف بين المتهم والضحية بتاريخ 17.2.2017، وصل الأخير إلى منطقة قريبة من منزل المتهم وبحوزته سكين وفأس".

وأضافت أنه "بعدما اكتشف المتهم ما يدور قرب منزله، قرر قتل الضحية وعلى أثر ذلك أقدم على إطلاق النار نحوه ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة".

كما جاء في لائحة الاتهام أنه "قبل شهور من وقوع جريمة القتل، وصل المتهم وبحوزته مسدس بمحاذاة منزل الضحية الذي تواجد في ساحة منزله آنذاك، حيث أقدم على إطلاق عيار ناري على الضحية عن بعد بضعة أمتار، ما أسفر عن إصابته في قدمه ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وختمت لائحة الاتهام بالقول إنه "في جريمة أخرى، أقدم المتهم على إطلاق النار على شخص آخر ما أسفر عن إصابته بجروح في قدمه وإحالته للمستشفى لتلقي العلاج".