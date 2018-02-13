الحركة الإسلامية تستكمل انتخاب هيئاتها ولجانها

أدان مجلس مجلس الشورى القُطري في الحركة الإسلامية (الجنوبية) الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية وقطاع غزة، وصادق على تجديد ولاية نائبي رئيس الحركة الإسلامية والإدارة العامة ورئيس المكتب السياسي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة الإسلامية (الجنوبية) وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48"، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أيضا أنه "بعد افتتاح مكاتب جمعية الأقصى في كفر برا، ومكاتب الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين في كفر قاسم، عقد مجلس الشوري القطري في الحركة الإسلامية، الأحد، جلسته الشهرية الدورية، واتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات التنظيمية الهامة، فضلا عن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية واللبنانية وكذلك الهجمات المتكررة على قطاع غزة والضفة الغربية، في الوقت الذي تمعن فيه الحكومة الإسرائيلية في سياسات الاحتلال وفرض الأمر الواقع متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني".

وأضاف أن "مجلس الشورى القطري كان قد صادق على تجديد ولاية الشيخ صفوت فريج نائبا لرئيس الحركة الإسلامية ورئيسا للإدارة العامة في الحركة الإسلامية، وكذلك الدكتور منصور عباس نائبا لرئيس الحركة الإسلامية والأستاذ إبراهيم حجازي رئيسا للمكتب السياسي للحركة الإسلامية.

وأكد أنه "حضر الاجتماع أعضاء لجنة المراقبة العامة للحركة الإسلامية، الأستاذ عبد المالك دهامشة والأستاذ علي الدبسان والأستاذ محمد قاسم، حيث قدمت لجنة المراقبة برنامج عملها للأعوام الأربعة القادمة. وكانت لجنة المراقبة قد انتخبت الأستاذ علي الدبسان رئيسا للجنة المراقبة العامة".

وختم البيان بالقول إن "الشيخ حماد أبو دعابس، رئيس الحركة الإسلامية، شكر أعضاء الشورى على منحهم الثقة للأخوة أربعة أعوام إضافية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة العامة والمكتب السياسي وإعداد وتنفيذ برامج العمل المطلوبة في المرحلة القادمة، انطلاقا من الميثاق العام للحركة الإسلامية ونظامها الأساسي".

هذا، وكانت الحركة الإسلامية قد عقدت مؤتمرها العام قبل أسبوعين، حيث تمت تزكية الشيخ حماد أبو دعابس رئيسا لها، كما أقرت الميثاق العام للحركة لأول مرة في تاريخها.