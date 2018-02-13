الزبارقة: الاعتداء على العائلة من الفريديس نتيجة التحريض المستمر من الحكومة

بعد حادثة الاعتداء النكراء التي تعرضت لها عائلة نور برية من الفريديس، على يد مجموعة من المتطرفين اليهود في بلدة "زخرون يعقوب"، قال النائب جمعة الزبارقة إن "هذا الاعتداء هو محصلة عملية تحريض مستمرة وشيطنة للمواطنين العرب على يد الحكومة التي تؤجج العداء والكراهية للعرب، للتهرب من استحقاقات داخلية لا سيما قضايا الفساد التي تلاحق الحكومة".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأشار إلى أنه "بالأمس صادقت الكنيست على قرار إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات أكاديمية في الضفة، وتحديدا وضع الجامعة من مستوطنة أريئيل تحت صلاحية مجلس التعليم العالي وهنالك حديث متزايد عن رغبة الحكومة في ضم المناطق 'ج' وفي ظل حكومة جعلت من المواطنين العرب أعداء ومناخا عاما يعج بالتصريحات العنصرية، لا عجب أن بعض المواطنين اليهود من الزعران يلبون نداءات التحريض التي يطلقها الساسة".

وشدد الزبارقة على أن "هذه الحادثة على بشاعتها لا تختلف كثيرا عن السياسات والممارسات التي يتعرض لها المجتمع العربي والتي يمكن وصفها بالاعتداء المستمر. الحقيقة أن حادثة الاعتداء خطيرة، ولكن علينا أن لا ننسى أننا نتعرض لاعتداءات مستمرة بأشكال أكثر دهاء وخبثا، فمؤسسات التخطيط تعتدي على بلداتنا، هناك عمل مؤسساتي ممنهج يعتدي علينا من أصغر موظف حتى مكتب رئيس الحكومة".

وختم الزبارقة بالقول إنه "لا نملك سوى أن ندافع عن أنفسنا. العائلة تقدمت بشكوى لدى الشرطة وكلي يقين أن الملف سيغلق بعد أيام بزعم عدم أهمية الموضوع للجمهور كما جرت العادة في قضايا مشابهة وخاصة عندما تكون الضحية عربية".

يذكر أن النائب الزبارقة سيقدم اقتراحا عاجلا على جدول أعمال الكنيست، بهدف مناقشة القضية في لجنة الداخلية البرلمانية.