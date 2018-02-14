حيفا: اجتماع لبحث آخر التطورات بالمدارس الأهلية غدا

تعقد الرابطة القطرية للأهالي بالمدارس الكنسية الأهلية اجتماعا عاما للأهالي، غدا الخميس الساعة 19.30 في مسرح الميدان بمدينة حيفا، للتباحث في آخر تطورات الأحداث في المدارس الكنسية وتوضيح حقوق وواجبات الأهالي.

وقالت الرابطة إن "المدارس الأهلية لا تلتزم بالتفاهمات مع وزارة التربية والتعليم، وتطالب الأهالي بدفع أقساط مرتفعة".

ويتخلل الاجتماع محاضرة للدكتور جوني منصور عن تاريخ المدارس الأهلية.

وأكدت الرابطة أن "عدم التزام المدارس الأهلية بتصاريح الجباية التي أصدرتها الوزارة والتفاهمات بين المدارس والوزارة والتي قد نشرت على صفحة الرابطة أدى إلى استياء عام وشامل من قبل الأهالي خصوصا وأن المدارس ترفض انتخاب لجان أولياء أمور في المدارس حيث تشترط الوزارة موافقة اللجنة على الدفعات السنوية الإجبارية".

وأشارت الرابطة إلى أن المدارس ترفض أيضا نشر جدول الدفعات الاختيارية والإجبارية مفصلا للأهالي وهو شرط إضافي بتصاريح الجباية. ولم تلتزم المدارس بنشرها للمبالغ المطلوبة للسنة القادمة بتخفيض الدفعات الاستثنائية التي طالبت الوزارة إزالتها من برامج السنة القادمة ما يدل على صدام بين الأمانة العامة والوزارة. وأعلنت لجنة الاستثناءات أن الجباية ممنوعه بتاتا وغير قانونية خصوصا وأن الوزارة وضعت ثلاثة شروط للجباية لم تخضع المدارس لأي منها وهي أخذ موافقة المفتش العام للجباية وإدخال جدول الدفعات إلى برنامج أفيك التابع للوزارة ومصادقة لجنة أولياء أمور طلاب منتخبة على الدفعات السنوية".

وأعلنت الرابطة أنها مستمرة في نضالها من أجل تنظيم الأقساط وانتخاب لجان أولياء أمور الطلاب بالمدارس، وأيضا تستمر بالحملة التي أعلنتها "حقنا نفهم".

وختمت الرابطة بالقول إن "اجتماع حيفا يأتي بعد اجتماعين مع الأهالي بالناصرة وبعد تصرف المدارس بإقصاء الأهالي والاستهتار بهم وتهديد بعض الطلاب بعدم المشاركة بالحفلات والرحلات وحفلات التخرج وعدم تسجيلهم للسنة القادمة إذا لم يدفع الأهالي المبالغ التي تطلبها المدارس، وسنتوجه للمحكمة إذا لم تلب المدارس مطالبنا بإقامة لجان أولياء أمور طلاب ولم تستجب الوزارة بفرض القانون وتعليماتها على المدارس".