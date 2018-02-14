كفر ياسيف: والدة تقدم شكوى ضد معلمة وتتهمها بضرب ابنتها

قدمت والدة إحدى الطالبات في قرية كفر ياسيف شكوى في مركز الشرطة ضد إحدى المعلمات، أمس الثلاثاء.

وادعت الوالدة أن معلمة مدرسة قامت بالاعتداء على ابنتها لأسباب غير معروفة، وأنها تسببت لها بجروح في الوجه.

وأكدت الوالدة أنها توجهت للشرطة وقدمت الشكوى بحق المعلمة من أجل التحقيق في الموضوع.

ولم نتمكن من التوصل إلى المعلمة والحصول على تعقيبها على ادعاءات الطالبة ووالدتها.

وتفاقمت ظواهر العنف في المدارس العربية وازدادت في الفترة الأخيرة، وشهدت عدة مدارس اعتداءات من بعض أهالي الطلاب على المعلمين والمعلمات، فيما طالب عدد من الأهالي الشرطة بالعمل على اجتثاث العنف والجريمة حيث طالت هذه الاعتداءات المدارس والمؤسسات التعليمية في المجتمع العربي.