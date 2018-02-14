1500 مواطن في اللقية دون شبكة اتصال متطورة ومناسبة

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزير الاتصال والإعلام، بالإيعاز لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" بتحديث شبكة الاتصالات في حي 11 باللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وأضاف أنه "يعاني نحو 1500 مواطن يقطنون الحي من شبكة اتصالات رديئة وضعيفة خاصة شبكة الإنترنت، في ظل تجاهل شركة بيزك لاحتياج السكان لخدمة هامة في عصر الثروة المعلوماتية والتكنولوجية".

النائب جمعة الزبارقة

وقال النائب الزبارقة في استجوابه للوزير "إن شركة بيزك تحرم مئات السكان من حق ضروري ومركزي في حياتنا اليومية، فعدا عن عدم ربطها البيوت بشبكة اتصالات متطورة ومناسبة وبجودة، فإنها تعيق سير عمل وإدارة المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية المتواجدة في الحي وتمس بجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، حيث يوجد في الحي مؤسسات تُعنى بفئات هامة ومستضعفة ومنها: مدرسة تضم 600 طالب، روضات وبساتين، عيادة أم وطفل ونويديات لرعاية الأولاد، ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز أولاد في خطر".

وأكد البيان أن "النائب الزبارقة انتقد ذريعة شركة بيزك أن النفقات الباهظة هي العائق الأساس أمام تطوير شبكة اتصالات حديثة ومناسبة وبجودة عالية. عندما تهب شركة بيزك لمد شبكة اتصالات في المستوطنات وفي الأراضي المحتلة تسقط جميع ذرائع الميزانيات والمصاريف الباهظة وتسقط المخاطر الأمنية على موظفيها، وتنشئ شبكة متطورة بمقومات ومعايير مهنية وذات جودة".

وختم البيان بالقول إنه "في رده على توجه الزبارقة، ادعى وزير الاتصالات، أيوب القرا، أن الشركة تقوم بكل الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين الشبكة، مشيرا إلى أن السبب بعدم تغيير الشبكة وتطويرها هو عدم إتمام المجلس المحلي للبنى التحتية في الحي، وأنها ربطت المواطنين المتوجهين للحصول على خدمات الإنترنت بشبكة الإنترنت اللاسلكية".