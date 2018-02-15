المشهد: مصرع شاب في حادث طرق على مدخل الرينة

لقي شاب من قرية المشهد مصرعه، فجر اليوم الخميس، في حادث طرق وقع قرب قرية الرينة، شمال الناصرة.

وعلم أن الشاب هو نسيم سليمان، ويبلغ من العمر 18 عاما، ووقع الحادث في شارع 6400، قرب مدخل قرية الرينة.

وبحسب طواقم الإسعاف فقد تلقت بلاغا في الساعة 05:30 من صباح اليوم يفيد بانقلاب مركبة في موقع قريب من مدخل قرية الرينة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على المركبة، لأسباب لم تتضح بعد، وبالتالي انقلابها.

ولم تفلح طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث في إنقاذ حياة الشاب.