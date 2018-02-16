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إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 09:03

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

أصيب شخصان من كفر مندا، بجروح متفاوتة إثر تعرضهما لحادث طرق ذاتي على شارع رقم 79 بالقرب من مدينة شفاعمرو، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام السيارة بعامود بعدما فقد السائق السيطرة لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لرجل يبلغ من العمر 40 عاما وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس، بالإضافة إلى شاب يبلغ من العمر 20 عاما وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر مندا
#حادث طرق
#شفاعمرو

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو

من عرب 48

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