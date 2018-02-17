شعب: مصرع علي خوالد بعد سقوطه خلال عمله

فجعت قرية شعب بنبأ مصرع المأسوف على شبابه، علي عوض خوالد (44 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله.

ورقد المرحوم في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا لمدة أيام عديدة، قبل أن يقر الطاقم الطبي مصرعه بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وكان المرحوم قد سقط من علو 4 أمتار أثناء عمله في ورشة بناء بقرية شعب مطلع الأسبوع الجاري، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة في منطقة الرأس وأطراف جسده.

يشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.