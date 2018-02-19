إقالة المدير العام لبلدية باقة الغربية لأسباب غير واضحة

أبرق رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مخ، يوم أمس الأحد، رسالة إلى المدير العام للبلدية، محمد أبو فرخ، يعلن من خلالها نيته إقالة الأخير من منصبه، وعلى ما يبدو فإن ذلك بسبب خلافات في ما يتعلق بشؤون البلدية والإدارة.

محمد أبو فرخ

وعُلم أن الرسالة حملت قرارا بإقالة المدير العام للبلدية محمد أبو فرخ، بشكل نهائي من منصبه كمدير عام للبلدية.

ورفض محمد أبو فرخ التطرق إلى القضية في حديثه لـ"عرب 48"، فيما رفضت بلدية باقة الغربية، كذلك، التعقيب على الموضوع.

وشهدت بلدية باقة الغربية منذ بداية الفترة الرئاسية الثانية لمرسي أبو مخ، تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أحداثا كثيرة مشابهة من تبديلات في تشكيلة الائتلاف والمعارضة، واستقالات وإقالات من مناصب مختلفة في البلدية.