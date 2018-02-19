  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام 3 أشخاص ببيع السموم قرب مدرسة ابتدائية بكفر كنا

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 11:16

اتهام 3 أشخاص ببيع السموم قرب مدرسة ابتدائية بكفر كنا
محكمة الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام ضد 3 أشخاص (33 و20 و22 عاما) من كفر كنا نسبت إليهم "التخطيط لتنفيذ جريمة، التجارة وحيازة سموم خطيرة".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "تنسب للمتهمين الثلاثة 22 تهمة بالتخطيط لتنفيذ جريمة ومخالفات التجارة بالسموم في البلدة في مناسبات مختلفة ومن ضمنها بيع سموم لقاصرين".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهمين قاموا ببيع السموم في ساحة منزلهم قرب المدرسة الابتدائية. ويوم 24.01.2018 وفي أعقاب حملة للشرطة جرى اعتقال متهمين في شارع 65 حيث حاولا الهرب من الشرطة وأحدهما كان يقود السيارة بدون رخصة وتحت تأثير الكحول، كما جرى اعتقال المتهم الثالث في نقطة بيع السموم حيث عُثر على سموم خطيرة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر كنا
#اتهام
#سموم
#مخدرات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إقالة المدير العام لبلدية باقة الغربية لأسباب غير واضحة
إقالة المدير العام لبلدية باقة الغربية لأسباب غير واضحة

2018-02-19

السلطات تخرق مجددا التزاماتها بتوفير أطر تربويّة لأطفال النقب
السلطات تخرق مجددا التزاماتها بتوفير أطر تربويّة لأطفال النقب

2018-02-19

طمرة: تعزيز الاستثمار المحلي وتخفيف حدة البطالة
طمرة: تعزيز الاستثمار المحلي وتخفيف حدة البطالة

2018-02-19

الأكثر قراءة

نتنياهو يتوعد إيران بالحرب بمؤتمر الأمن بميونخ

نتنياهو يتوعد إيران بالحرب بمؤتمر الأمن بميونخ

2018-02-18
حالة الطقس: أجواء باردة مع استمرار تساقط الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة مع استمرار تساقط الأمطار

2018-02-18
نقاش حول قصة

نقاش حول قصة "هل الأولاد يعرفون؟"

2018-02-18
إطلاق قذيفة من قطاع غزة وصفارات إنذار جنوب إسرائيل

إطلاق قذيفة من قطاع غزة وصفارات إنذار جنوب إسرائيل

2018-02-18
ظريف يصف خطاب نتنياهو بميونخ بـ

ظريف يصف خطاب نتنياهو بميونخ بـ"السيرك الهزلي"

2018-02-18