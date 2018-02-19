اتهام 3 أشخاص ببيع السموم قرب مدرسة ابتدائية بكفر كنا

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام ضد 3 أشخاص (33 و20 و22 عاما) من كفر كنا نسبت إليهم "التخطيط لتنفيذ جريمة، التجارة وحيازة سموم خطيرة".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "تنسب للمتهمين الثلاثة 22 تهمة بالتخطيط لتنفيذ جريمة ومخالفات التجارة بالسموم في البلدة في مناسبات مختلفة ومن ضمنها بيع سموم لقاصرين".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهمين قاموا ببيع السموم في ساحة منزلهم قرب المدرسة الابتدائية. ويوم 24.01.2018 وفي أعقاب حملة للشرطة جرى اعتقال متهمين في شارع 65 حيث حاولا الهرب من الشرطة وأحدهما كان يقود السيارة بدون رخصة وتحت تأثير الكحول، كما جرى اعتقال المتهم الثالث في نقطة بيع السموم حيث عُثر على سموم خطيرة".