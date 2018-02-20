مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في طمرة

لقي عامل (40 عاما) مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في مدينة طمرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سقط العامل عن ارتفاع في ورشة بناء وأصيب بجروح حرجة، وقدم الطاقم الطبي التابع لمركز الزهراوي العلاج الأولي وأجرى عملية إنعاش للمصاب، غير أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وعلمنا لاحقا أن ضحية الحادث يدعى هاني نجار من غزة (بني خزاعة) كان يقيم في الضفة الغربية المحتلة، متزوج وأب لطفلين.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.