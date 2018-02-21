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قلق وخوف: العنف يضرب في قلنسوة

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 10:14

قلق وخوف: العنف يضرب في قلنسوة
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

ألقى جناة قنبلة قرب حضانات للأطفال في قلنسوة، بعد منتصف الليلة الماضية، ما ألحق أضرار لإحدى السيارات، ولم يبلغ عن تسجيل إصابات. وفي حادثة أخرى، سقطت رصاصة طائشة بجانب امرأة حين تواجدها على سطح المنزل في المدينة.

وأكد اصحاب المنزل أن "هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها رصاصة طائشة في محيط المنزل، ولحسن الحظ لم يتواجد الأولاد على سطح المنزل".

وباشرت الشرطة بالتحقيق في الحادثتين، في حين لم يبلغ عن اعتقالات.

وأعرب السكان عن استنكارهم الشديد لحوادث العنف المستشرية، التي باتت تشكل خطرا كبيرا على السكان.

وتعيش قلنسوة كسائر البلدات العربية حالة من الخوف والقلق، إثر تفشي العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة في محاربة هذه الظاهرة.

وقتل في نهاية العام المنصرم 2017 الشاب عبد الله سلامة من قلنسوة، في جريمة إطلاق نار في منطقة مسجد صلاح الدين.

وفشلت الشرطة بالتوصل إلى المجرمين، بعد ان اعتقلت عددا من المشتبهين وحققت معهم ثم أطلقت سراحهم بعد أيام معدودة من اعتقالهم، ليسجل هذا الملف أيضا ضد مجهول.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العنف والجريمة
#قلنسوة
#تخاذل الشرطة
#جرائم القتل

من عرب 48

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