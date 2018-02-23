الناصرة: حملة تبرع لإنقاذ الطفل العفيفي غدا السبت

تنطلق حملة خاصة تهدف إلى إنقاذ الطفل، يوسف طارق العفيفي، البالغ من العمر سنة ونصف، من سكان الناصرة يوم غد السبت.

وتهدف الحملة إلى التبرع بعينات من اللعاب على أمل إيجاد متبرع للطفل والذي هو بحاجة ماسة إلى زراعة نخاع عظمي.

وتبدأ الحملة الساعة العاشرة ولغاية الساعة السادسة مساءً في المركز الجماهيري ابن سينا في الحي الشرقي بالناصرة.

وتستهدف الحملة كل البالغين من عمر 18 إلى 60 عامًا.

وناشد والد الطفل كافة المواطنين العرب بالبلاد بالقدوم لمركز ابن سينا الجماهيري في الحي الشرقي والتبرع بعينة لعاب بسيطة على أمل إيجاد متبرع ملائم لأبنه، علما أنّ هذا هو الحل الوحيد لإنقاذه وهو زراعة نخاع عظمي.

وقال إن ابنه أصيب بمرض نادر مس بجهاز المناعة. وشكر سلفًا كل من يتجند لإنجاح الحملة، مؤكدًا أنه على ثقة أن النخوة لا زالت موجودة في مجتمعنا، والتبرع لن يضر المتبرع بالمرة على العكس سيساعد آخر على الحياة.

وقال مركز الحملة من قبل جمعية "أصدقاء حتى النخاع"، وائل عمري، إن "العينات تذهب إلى سجل المتبرعين في مستشفى هداسا وهي قادرة على إنقاذ يوسف وآخرين. ورقم الهاتف للاستفسار من أجل الحملة 0548046170".