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الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 18:32

الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي
(عرب 48)
عرب ٤٨ /أريج حكروش
تحرير : محمد وتد

لبى المئات من أهالي الناصرة والقرى المجاورة، اليوم السبت، نداء الواجب الإنساني والدعوات لحملة التبرع الخاصة لإنقاذ حياة الطفل يوسف طارق العفيفي، البالغ من العمر سنة ونصف، من سكان المدينة.

وشهد المركز الجماهيري ابن سبنا بالحي الشرقي إقبالا واسعا على حملة التبرع بعينات من اللعاب التي من شأنها إنقاذ حياة الطفل يوسف والذي هو بحاجة ماسة إلى زراعة نخاع عظمي.

واستقبل العشرات من المتطوعين من جمعية " أصدقاء حتى النخاع" وبلدية الناصرة المئات من المواطنين ممن تبرعوا بعينات من اللعاب لإنقاذ حياة الطفل يوسف العفيفي.

وتوجه والد الطفل يوسف طارق عفيفي بالشكر والتقدير لجميع المتطوعين، وأثنى على تجاوب الأهالي وتوافدهم بالمئات واستعدادهم للتبرع بعينات من اللعاب وفحصها، وأبدوا استعدادهم للمساهمة في إنقاذ حياة أبنه الذي بحاجة إلى زراعة نخاع عظمي.

وقال والد الطفل إن ابنه أصيب بمرض نادر مس بجهاز المناعة. وشكر كل من تجند لإنجاح الحملة، مؤكدا أنه على ثقة أن النخوة لا زالت موجودة في مجتمعنا، والتبرع لن يضر المتبرع بالمرة على العكس سيساعد آخر على الحياة.

من جانبه، قال مركز الحملة وائل عمري إن "كل إنسان من جيل 18 حتى 50 عاما يستطيع التبرع، وفي ظل الإقبال مددنا الحملة حتى ساعات المساء، حيث تجاوز عدد المتبرعين الـ 800، فالتبرع مهم جدا ولا بد أن نجند أكبر عدد ممكن حتى ننقذ حياة الطفل يوسف".

وأضاف عمري: "العينات تذهب إلى سجل المتبرعين في مستشفى هداسا وهي قادرة على إنقاذ يوسف وآخرين. ورقم الهاتف للاستفسار من أجل الحملة 0548046170".

وصباح اليوم السبت، انطلقت بالمركز الجماهيري بالناصرة، حملة خاصة تهدف إلى إنقاذ الطفل، يوسف طارق العفيفي، البالغ من العمر سنة ونصف، من سكان المدينة.

وتهدف الحملة إلى التبرع بعينات من اللعاب على أمل إيجاد متبرع للطفل والذي هو بحاجة ماسة إلى زراعة نخاع عظمي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي

الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي

الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي

الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي

الناصرة: إقبال واسع على حملة التبرع لإنقاذ الطفل العفيفي

من عرب 48

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