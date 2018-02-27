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خمايسي: النيابة تُهوّل في التعاطي مع الملفات الأمنية ضد العرب

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 12:48

خمايسي: النيابة تُهوّل في التعاطي مع الملفات الأمنية ضد العرب
منظر عام لمدينة أم الفحم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قال المحامي عمر خمايسي من طاقم محامي الدفاع عن الشاب محمد جبارين (21 عاما) ومعتقل قاصر من أم الفحم، بعد أن قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، أمس الإثنين، لائحة اتهام ضدهما نسبت لهما تهم "التحريض على الإرهاب، التواصل لمساعدة عدو خلال الحرب والتواصل مع عميل أجنبي"، إن "تاريخ النيابة العامة الإسرائيلية في التعاطي مع الملفات الأمنية ضد العرب عُرف بالتهويل في بنود لوائح الاتهام".

عمر خمايسي

وأكد خمايسي لـ"عرب 48" أن "طاقم الدفاع لا زال في طور دراسة لائحة الاتهام وتصوير مواد التحقيق في الملف".

وشدد على أن "الشابين ينكران التهم الموجهة إليهما، وطاقم الدفاع بصدد تصوير مواد التحقيق في الملف، والنظر فيما إن كان يتطابق مع لائحة الاتهام، وهي وفق ما ورد في مزاعم النيابة لائحة خطيرة جدا، لكن لطالما كانت ملفات مشابهة بتهم وشبهات وتضخيم وتهويل من قبل النيابة العامة، لكنها في نهاية المطاف تنتهي بصورة مختلفة تماما عما كان في لائحة الاتهام".

وأوضح أن "الشابين في جيل صغير، وبالتأكيد لم يدركا طبيعة إفاداتهما في غرف التحقيق، مع أنهما منعا من الالتقاء بمحاميهما لأكثر من 10 أيام بعد اعتقالهم بتاريخ 22.1.2018، ونحن من خلال التجارب ندرك أن المحققين يسعون في جمع الإفادات لتوريط المعتقلين وقد يجمعون روايات مختلقة وأمور ليس لها في الواقع أي أساس، ولن نتفاجأ إذا ما اتضح أن هذا الملف جرى تضخيمه بشكل كبير جدا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عمر خمايسي
#أم الفحم
#الملفات الأمنية
#داعش

من عرب 48

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