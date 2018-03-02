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التجمع يناقش سياسات الحكومة تجاه النقب والتصدي لها غدا

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 09:49

التجمع يناقش سياسات الحكومة تجاه النقب والتصدي لها غدا
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عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

يُنظم التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، غدا السبت، يوما دراسيا تحت عنوان "السياسات الحكومية تجاه السكان العرب البدو في النقب وأدوات التصدي".

ويفتتح اليوم الدراسي في قاعة المركز الجماهيري بقرية اللقية، الساعة العاشرة والنصف صباحا، بكلمة من الأمين العام للتجمع، د. إمطانس شحادة.

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لا يزال النقب الجنوبيّ، يشهد في السنوات الأخيرة، حالة من الاستنفار، وذلك في أعقاب مصادقة مجلس التخطيط القطري على "مخطط التنجيم والتعدين والتحجير اللوائي"، الذي يقضي بإنشاء حقل للتنقيب، على مساحة 28 ألف دونم من الأراضي، والتي تقع معظمها في
 

وتناقش الجلسة الأولى (11:00-13:00) "الواقع المعيشي والسياسي للسكان العرب البدو في النقب"، ويقدم أحمد الشيخ من جمعية الجليل، مداخلة عن "الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للسكان العرب البدو في النقب"، ثم مداخلة للمحامية راوية أبو ربيعة من معهد ليونارد ديفيس للعلاقات الدولية بالجامعة العبرية حول "النساء في النقب، بين قهر المنظومة الاجتماعية ومنطق الدولة: مآلات وتحديات جديدة"، ومداخلة من رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، بعنوان "محاولات القضاء على قرى الصمود في النقب"، ثم تعقيب النائبين عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة وحنين زعبي، ويدير الجلسة: الناطق الإعلامي وعضو المكتب السياسي للتجمع، المحامي طارق خطيب.

وتتمحور الجلسة الثانية (14:00-16:00) حول "أدوات التصدي ومواجهة السياسيات الحكومية"، ويقدم د. عميد صعابنة، مداخلة بعنوان "التصدي بواسطة المشاركة السياسية، معدلات التصويت كنموذج"، فيما يقدم الناشط الجماهيري، أمير أبو قويدر، مداخلة عن "الحراك الشعبي ودور المجتمع المدني في التصدي لمشاريع التهجير"، أما د. عامر الهزيل، المفوض بمهام رئيس بلدية رهط، فيتحدث عن " المواءمة بين البداوة وحياة المدينة ودور التخطيط في إعادة تشكيل الحيّز الاجتماعي"، ثم تعقيب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، وتدير النقاش عضو المكتب السياسي للتجمع، نداء نصار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
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#اللقية
#أدوات التصدي

التجمع يناقش سياسات الحكومة تجاه النقب والتصدي لها غدا

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