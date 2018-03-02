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الناصرة: التجاوب مع حملة التبرع بالدم للدكتور نصير فاق التوقعات

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 08:36

الناصرة: التجاوب مع حملة التبرع بالدم للدكتور نصير فاق التوقعات
حملة التبرع بالدم بالناصرة، أمس
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

نُظمت في مستشفى الناصرة الإنجليزي، بالتعاون مع مؤسسات طبية وبنك الدم في مستشفى "رمبام" وعائلة د. توفيق نصير، حملة للتبرّع بالدم، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ولبى مئات المتبرّعين من جميع الفئات نداء الحملة، وجُمعت وجبات دم فوق معدّل التوقعات.

وقال مدير مستشفى الإنجليزي بالناصرة، د. فهد حكيم، إن "هذا أقل ما يمكننا عمله من خلال رسالتنا الطبيّة في المنطقة. في المقام الأول هذه حملة إنسانيّة تأتي كرد جميل ومساعدة لطبيب خدم وما زال يخدم أهالينا ومن حقّة علينا أن نكون بجانبه عند الحاجة".

وأضاف أنّه "من خلال الحملة هناك إمكانيّة واحتمالات لمساعدة وإنقاذ عدّة مرضى آخرين، ومنهم الشاب هاني حكيم، والطفل يوسف عفيفي، حيث توجد إمكانيّة أخذ عينّات لعاب لفحص ملائمة له. نتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل".

وقالت عائلة نصير إن "الدكتور توفيق نصير وأبناء عائلته، يقدمون لكم أسمى آيات العرفان والشكر على دعمكم ومساهمتكم في التبرع بالدم، ونشارككم بأنه بالرغم من مرور الدكتور توفيق بمرحلة مهمة من العلاج فهو بحالة ممتازة، ويشكر لكم دعمكم".

وأكّدت العائلة أنّ "التبرعات بوجبات الدم مخصّصة لمرضى شتى في كافة المؤسسات الطبية في البلاد، والملائمين من بينهم للتبرّع بالصفائح سيتوجهون لهم لاحقا للتبرع حسب الحاجة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#التبرع بالدم
#المستشفى الإنجليزي
#توفيق نصير

الناصرة: التجاوب مع حملة التبرع بالدم للدكتور نصير فاق التوقعات

الناصرة: التجاوب مع حملة التبرع بالدم للدكتور نصير فاق التوقعات

الناصرة: التجاوب مع حملة التبرع بالدم للدكتور نصير فاق التوقعات

من عرب 48

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