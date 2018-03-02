دعوة المدارس لتنظيم جولات للطلاب في الروحة

دعت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم، الإدارات والهيئات التدريسية في مدارس المدينة، إلى أن تنظم جولات ونزهات الطلاب خلال هذه الفترة لمنطقة أراضي وجبال منطقة الروحة، وذلك لجمال المنطقة وطبيعتها الخلابة طيلة أيام السنة، خاصةً في فصل الربيع، وعلى وجه الخصوص في هذه الأيام التي تزدان فيها أراضي الروحة باللون الأخضر ومياه الوديان الجارية بغزارة.

وتأتي هذه المقترحات من قبل اللجنة المحلية في ظل المصادقة من قبل الجهات الرسمية على مدّ خط كهرباء ضخم في أراضي الروحة، والذي قد يضر بالمنطقة والأهالي وأصحاب الأراضي ويمس بجمال المنطقة والبيئة.

وقال رئيس اللجنة المحلية في أم الفحم، المحامي محمد لطفي، إن "اقتراحنا لتنظيم جولات ونزهات المدارس ورحلاتها إلى منطقة الروحة ينبع من إيماننا بغرس قيم حبّ الأرض والانتماء لها عند طلابنا، وكجزءٍ من التأكيد على حقوقنا في هذه الأرض الخلابة، والتي تعتبر المتنفّس الوحيد والرئة الصافية والنقية لبلدنا والقرى المجاورة، وكذلك لجمال المنطقة وقربها من بلدنا".

وأكد أن "حقنا كأهالي في تقديم المقترحات لجولات ورحلات طلابنا وفق الأنظمة المتبعة ووجوب استيفاء المصادقات المطلوبة لذلك".

يذكر أن عددا من المدارس بدأت فعلا بالتخطيط والمصادقة على إقامة الجولات والرحلات المدرسية في منطقة الروحة.